البعثة الأممية في مالي تعلن مقتل أحد أفرادها وإصابة آخرين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة

أعلنت البعثة الأممية في مالي مقتل أحد أفرادها وإصابة آخرين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد.

الرباط- سبوتنيك. وأعلن قاسم وان، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية لدعم الاستقرار في مالي، اليوم السبت، "وفاة واحدة و3 إصابات خطيرة بعد اصطدام واحد من فرقنا بعبوة ناسفة بالقرب من تيساليت (شمالي البلاد)".

1 mort et 3 blessés graves après qu’1 de nos équipes a heurté 1 #IED près de Tessalit: 1 rappel du danger permanent pesant sur nos casques bleus & des sacrifices consentis pour la #paix au #Mali. Mes pensées vont à ces braves soldats et à leurs proches. #ServiceAndSacrifice #A4P — El-Ghassim Wane (@elghassimw) October 2, 2021

​ووصف الحادث، في تغريدة له، عبر تويتر، بأنه "تذكير بالخطر الدائم الذي يثقل كاهل قوات حفظ السلام والتضحيات المقدمة من أجل السلام في مالي".

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموزالماضي انتهاء عملية "برخان" العسكرية التي تحارب التنظيمات المسلحة في الساحل الأفريقي.

وبرخان قوة عسكرية قوامها 5100 جندي فرنسي يحاربون في مالي وتشاد والنيجر ويقدمون الدعم العسكري للجيوش المحلية والبعثة الأممية في مالي وللقوة الأفريقية المشتركة التي أُحدثت قبل ثلاث سنوات.

وتعرضت قوة برخان لانتقادات عدة وخرجت مظاهرات حاشدة في مالي العام الماضي مناهضة للوجود الفرنسي بمالي.

وخلال عملها بمالي فقدت قوة برخان 55 جنديا فرنسيا في هجمات مسلحة نفذت ضدها وفي حوادث مختلفة، كان أشدها وقعا حادث مقتل 13 جنديا في تصادم طائرتي هليكوبتر عسكريتين بمنطقة ليبتاكو بمالي، خلال تنفيذ عملية قتالية ضد متطرفين، نوفمبر 2019.

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