حريق يتسبب في قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل في العاصمة برلين

تسبب حريق يشتبه بأنه "متعمد"، في قطع الكهرباء عن حوالي 15 ألف منزل بالعاصمة الألمانية برلين.

ووفقا للتلفزيون الألماني "دوتشه فيله"، تعرض حوالي 15 ألف منزل في برلين لانقطاع الكهرباء، عقب اندلاع النيران في أحد خطوط الكهرباء أسفل جسر للمشاة.

وكتب المتحدث باسم نقابة الشرطة في ولاية برلين، بنيامين يندرو، في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، السبت، إن "هذا ليس تعبيرا سياسيا عن الرأي.. أي شخص ينفذ هجمات حرق متعمد على أجزاء مهمة من بنيتنا التحتية وبنية الإمدادات، فإنه يتصرف بعبثية مطلقة ويهاجم تعايشنا الديمقراطي".

Am Morgen kam es wohl zu einem Brandanschlag auf Versorgungsleitungen @Djeron7 via @bzberlin: „Wer Brandanschläge auf wichtige Bestandteile unserer Infra- und Versorgungsstruktur verübt, handelt sinnfrei und greift unser demokratisches Zusammenleben an“https://t.co/SEwLcvSDOz pic.twitter.com/D9e85UPGNH — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) October 2, 2021

وأضاف المسؤول الأمني أن "هذه الهجمات المتطرفة قد لا تودي بحياة البشر، لكنها مع ذلك محاولة غادرة لزعزعة الاستقرار، ولا ينبغي التقليل من شأنها".

وحدثت عدة هجمات حرق متعمد على منشآت الإمداد في برلين، وغالبا ما كان الجناة من المتطرفين اليساريين، وفقا لرسائل الاعتراف الخاصة بهم على الإنترنت.