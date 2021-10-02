مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بعد سقوط سيارتهم في نهر بباكستان

لقي 7 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم بعد أن سقطت سيارتهم، اليوم السبت، في نهر بضواحي العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، وسط هطول أمطار غزيرة.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن علي رضا الضابط بالشرطة أن الأسرة كانت عائدة للمنزل بعد حضور حفل زفاف في قرية قريبة.

وأوضح أن السائق فشل على ما يبدو في إدراك أنه ينحرف خارج الطريق، وأن السيارة سقطت في النهر بعد أن اصطدمت في سور على جسر صغير يمتد على مجرى النهر.

وقال رضا إن السيارة غرقت في مياه النهر، ولم يراها الناس إلا في الصباح بعد أن انحسر مستوى المياه. وبحسب الوكالة فإن ضحايا الحادث هم 4 سيدات وطفلين ورجل.

وجعلت الأمطار الموسمية الأخيرة التي هطلت في معظم أنحاء باكستان بعض الطرق خطرة.

وتفتقر الكثير من الطرق في باكستان إلى علامات السلامة، ويتجاهل السائقون في البلد الآسيوي بشكل كبير قواعد الأمان التي تهدف للحد من حوادث الطرق.

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