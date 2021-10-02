انفجار في حفل زفاف يودي بحياة العروس وآخرين في أفغانستان

انفجرت قنبلة يدوية بحفل زفاف بمدينة أقجة بولاية جوزجان شمالي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل العروس وعدد من الحضور وإصابة آخرين، فيما يعكس حالة من العنف والتردي الأمني تعانيها البلاد.

كابول - سبوتنيك. وقال مصدر أمني أفغاني بولاية جوزجان، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "قنبلة يدوية انفجرت في حفل زفاف في منطقة عكشا بمدينة أقجة في ولاية جوزجان في أفغانستان ظهر اليوم"، مشيرا إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل العروس وإصابة عدد آخر ممن حضروا حفل الزفاف.

وأشار المصدر إلى أن "القنبلة انفجرت في فندق للأفراح في منطقة عكشة ظهر اليوم".

كما قال مدير الإعلام والثقافة في ولاية جوزجان، هلال بلخي ، للصحفيين المحليين إن "عروسًا قتلت وأصيب اثنان آخران في الحادث نتيجة عداوة مع العروس".

وأكد بلخي أن التقارير الأولية تشير إلى أن "قنبلة يدوية ألقت على العروس في غرفتها بالفندق" ولفت بلخي إلى أن عناصر الأمن وصلت إلى المنطقة وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.

يشار إلى أن مدنيين قتلا وأُصيب أحد عناصر حركة طالبان [المحظورة في روسيا] بتفجير وقع يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بالقرب من محطة حافلات بمدينة جلال أباد مركز ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

كما قُتل شخصان وأصيب آخرون جراء انفجار لغم أرضي في سيارة تابعة لحركة طالبان، يوم 25 سبتمبر في جلال أباد.