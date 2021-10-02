بلينكن في ذكرى مقتل خاشقجي: سنستخدم كل الوسائل لمنع تكرار هذه الجريمة البشعة

جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إدانة بلاده لحادث مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مؤكدا أن واشنطن ستستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل منع تكرار هذه "الجريمة البشعة".

وقال بلينكن عبر حسابه على موقع "تويتر" بمناسبة الذكرى الثالثة لحادث مقتل خاشقجي: "نحن نكرم جمال خاشقجي وندين مرة أخرى حادث قتله الشنيع"، مضيفا "نقف مع الذين يعملون للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم".

وأوضح بلينكن أن واشنطن ستستخدم "حظر خاشقجي" (قانون عقوبات مفروض على مسؤولين سعوديين تتهمهم واشنطن بقتل خاشقجي) والوسائل الأخرى من أجل ردع القمع العابر للحدود في أي مكان ومنع وقوع هذه "الجريمة البشعة" مرة أخرى.

We honor Jamal Khashoggi and again condemn his heinous murder. We stand with advocates working to protect human rights globally and will use the "Khashoggi Ban" and other tools to deter transnational repression anywhere to prevent such a terrible crime from happening again. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 2, 2021

يُذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) رفعت في وقت سابق من العام الجاري السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي في شباط/فبراير الماضي، عقوبات على عدد من السعوديين تتهمهم واشنطن بالضلوع في مقتل خاشقجي.

وردت الخارجية السعودية، في بيان على التقرير الأمريكي آنذاك بأن حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.