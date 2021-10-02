بريطانيا... الجيش يبدأ توزيع الوقود على المحطات يوم الاثنين

أعلنت الحكومة البريطانية، أن الجيش سيبدأ في توزيع الوقود على محطات التزود اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى حل أزمة نقص الوقود الناجمة عن العجز في عدد سائقي الشاحنات التي تنقل الوقود للمحطات.

وقالت الحكومة في بيان إن نحو 200 عنصر من الجيش بينهم 100 سائق، سيتم نشرهم اعتبارا من يوم الاثنين، بحسب موقع قناة "فرانس 24" اليوم السبت.

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير دعم مؤقت ضمن سعي الحكومة من أجل تخفيف الضغط الذي تواجهه محطات الوقود وسد النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة التي تنقل الوقود للمحطات.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أرجاء بريطانيا، الأمر الذي تسبب في نفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.

وتسبب نقص عدد سائقي الصهاريج إلى تكالب المواطنين على شراء الوقود، ودفع بالحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.

أعلنت الحكومة البريطانية عن توفيرها 5000 تأشيرة مؤقتة لسائقي الشاحنات الأجانب، وذلك لمعالجة نقص السائقين المحليين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتستمر التأشيرة المؤقتة لمدة 3 أشهر حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.