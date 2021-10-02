مظاهرات تطالب بعزل الرئيس بولسونارو في عدة ولايات برازيلية

نظم برازيليون في عواصم عدة ولايات، اليوم السبت، مظاهرات للاحتجاج على الحكومة الاتحادية والدعوة لعزل الرئيس جايير بولسونارو.

ويحتج المتظاهرون على أسلوب تعامل الرئيس اليميني بولسونارو مع جائحة "كوفيد-19"، والتضخم وارتفاع أسعار الوقود.

ونقلت، وكالة "رويترز"، عن منظمين للمظاهرات قولهم إن المظاهرات خرجت في أكثر من 200 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام محلية تأكيدها أن المرشح الرئاسي سيرو جوميز شارك في الاحتجاج الذي جرى في ريو دي جانيرو ومن المتوقع أن يشارك أيضا في مظاهرة في ساو باولو.

وأشارت إلى أن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم يشارك في الاحتجاجات، رغم تقدمه في استطلاعات الرأي على بولسونارو في محاكاة لسباق الانتخابات المقررة العام المقبل.

وتتجدد المظاهرات كل فترة ضد سياسات الرئيس اليميني بولسونارو، إذ خرجت مظاهرات ضده في شهر يوليو/تموز الماضي، وكذلك سبقها مظاهرات مناهضة لسياساته في يوليو.