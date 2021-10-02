مقتل شرطي وإصابة 10 مدنيين على الأقل في احتجاج للمعارضة في تشاد

قتل شرطي وأصيب نحو عشرة أشخاص، اليوم السبت، في العاصمة التشادية نجامينا، في أثناء تفريق محتجين على المجلس العسكري الحاكم.

وقال المتحدث باسم الشرطة التشادية، بول مانغا: "الاشتباكات نجم عنها 10 إصابات طفيفة ووفاة شرطي"، بحسب رويترز.

الاحتجاج نُظم بناء على طلب من ائتلاف "واكيت تاما" المعارض، وذلك للتنديد بالمجلس العسكري الانتقالي الذي سيطر على السلطة في أبريل/ نيسان بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.

واتهم الائتلاف الشرطة باستخدام القوة المفرطة وقال إن نحو 20 شخصا أصيبوا بينهم إصابات بالذخيرة الحية.

وأضاف الائتلاف في بيان "هذه الوحشية من جانب قوات إنفاذ القانون غير مقبولة بالمرة لأن المسيرة كانت سلمية بل وأكثر من ذلك كان مصرح بها".

وقدر الائتلاف عدد المشاركين في المسيرة بنحو 1200 شخص بينما قالت الشرطة إن المشاركين كانوا نحو 100 فقط.

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