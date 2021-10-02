زلزال بقوة 6 درجات يضرب المحيط الهندي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر في المحيط الهندي.

موسكو- سبوتنيك. وأضافت أن الزلزال وقع عند الساعة 20:43 بالتوقيت العالمي (23.43 بتوقيت موسكو) من يوم السبت.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 1153 شمال شرقي مدينة هيتادو في جنوب جمهورية جزر المالديف.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي جراء الزلزال.

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