لودريان يزور جناح فرنسا في معرض "إكسبو 2020 دبي"... صور

زار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، جناح بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بمرافقة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد لودريان في تصريحات له، أمس السبت، نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية على أن فرنسا تتطلع إلى اكتشاف المزيد من فرص التعاون مع دولة الإمارات العربية ودول المنطقة والعالم من خلال مشاركتها في المعرض العالمي.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن تقديره الكامل للعناية الكبيرة التي تحيط بها الإمارات الجالية الفرنسية الموجودة فيها، وهي أكبر جالية فرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويحمل الجناح الفرنسي في معرض "إكسبو 2020 دبي" شعار "الضوء مصدر الإلهام"، في إشارة إلى دور فرنسا في قيادة حركة التنوير وصنع مستقبل البشرية.

من ناحيته، أعرب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ترحيبه بالمشاركة الفرنسية المتميزة في الحدث العالمي الكبير على أرض الإمارات وفي رحاب مدينة دبي.

Les hymnes 🇫🇷 et 🇦🇪 retentissent sur Al Wasl Plaza à l’occasion de la cérémonie officielle de la Journée de la France, en présence de Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, commissaire général de #ExpoDubai2020, de Jean-Yves Le Drian et de nombreux officiels français et émiriens. pic.twitter.com/DYW8uavmvE — France aux Emirats (@FranceEmirats) October 2, 2021

وشارك صورا من تفقده جناح فرنسا وسلطنة عمان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد مع تغريدته أن "ثقافات العالم تجتمع لتحكي قصة الانسان ورحلته وطموحاته".

كما زرت في ثاني أيام إكسبو دبي العالمي المعرض الجناح العماني والجناح الفرنسي .. ثقافات العالم تجتمع لتحكي قصة الانسان ورحلته وطموحاته .. pic.twitter.com/UjYxNZmDHa — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 2, 2021

ويضم الجناح معرضا تفاعليا عن تاريخ كاتدرائية "نوتردام" العريقة في باريس، وكذلك متحفا على شكل سفينة ومنطاد المستقبل.

وكان معرض "إكسبو 2020 دبي" انطلق، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022، ويشهد على تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

ويستقطب معرض "إكسبو-2020" نحو 25 مليون سائح، وفق ما يقول منظموه.

ومنحت حكومة الإمارات هذا الحدث، الذي تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار دولار، اهتماما استثنائيا.