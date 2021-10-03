جونسون: قد نصدر مزيدا من التأشيرات المؤقتة لحل أزمة سائقي الشاحنات

ولم يستبعد رئيس الوزراء الذي كان يتحدث إلى الصحفيين خلال زيارة لأحد المستشفيات، يوم السبت، احتمال إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة، بحسب "رويترز".

ويهدف جونسون من إصدار المزيد من التأشيرات إلى المساعدة في تخفيف النقص في سائقي الشاحنات الذي تسبب في نقص الوقود.

وأعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، اعتزامها إصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي و5500 عامل دواجن في محاولة لحل النقص الشديد في القوى العاملة الذي عطل إمدادات الوقود للمحطات وتسبب في صعوبات في إنتاج الغذاء.

وتقول جمعية النقل البري في بريطانيا إن البلاد تواجه عجزا في السائقين يقدر بنحو 100 ألف سائق جراء هجر العمال هذا القطاع ووقف الجائحة تدريب السائقين واختبارهم لمدة عام تقريبا وقواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تمنع توظيف سائقين من أوروبا.