لأول مرة في التاريخ... رحلة تابعة لـ"مصر للطيران" تصل تل أبيب قادمة من القاهرة (فيديو)

حطت، صبيحة اليوم الأحد، طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" في مطار "بن غوريون" في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وصول الطائرة المصرية، وقالت إنه "منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، أنشأت مصر شركة "طيران سيناء" لخدمة الرحلات الجوية بين مصر وإسرائيل حصريا، لكن "مصر للطيران" لم تحدد موعدا لأي رحلة جوية إلى إسرائيل لأسباب سياسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الطائرة التي وصلت في رحلة مباشرة من القاهرة، اليوم الأحد، تم استقبالها على المدرج بطائرات مائية احتفالية".

ونقل حساب "رئيس وزراء دولة إسرائيل" على تويتر باللغة العربية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله "نشهد اليوم تطورا جديدا في العلاقات الإسرائيلية المصرية، نرحب بهبوط أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار بن غوريون الدولي".

نشهد اليوم تطورا جديدا في العلاقات الإسرائيلية المصرية ونرحب بهبوط أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار بن غوريون الدولي. هذه هي خطوة هامة في دفع الحركة السياحية بين البلدين.



الصورة: شارون عيدان. pic.twitter.com/H2YIutPZgO — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) October 3, 2021

وأضاف بينيت "هذه خطوة مهمة في دفع الحركة السياحية بين البلدين".

ورحب موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك، بالطائرة المصرية، وقال "شالوم"، وهي كلمة ترحيب باللغة العبرية، وأضاف "أهلا وسهلا بطائرة شركة مصر للطيران Egypt Air التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي، قادمة من القاهرة".

وأضاف "سيتم تسيير 4 رحلات جوية أسبوعيا بين تل أبيب والقاهرة".