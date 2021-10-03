طالبان تعلن مقتل مدنيين إثر انفجار قنبلة بالقرب من مدخل ثاني أكبر مسجد في كابول

لقي العديد من المدنيين مصرعهم إثر انفجار قنبلة بالقرب من مسجد "عيد غا" الذي يعتبر ثاني أكبر مسجد في كابول.

القاهرة - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر "تويتر" اليوم الأحد، "مقتل العديد من المدنيين إثر انفجار قنبلة بالقرب من مدخل مسجد "عيد غا" (ثاني أكبر مسجد في كابول).

قتل مدنيون وأعضاء في حركة "طالبان" بهجوم وقع، يوم أمس السبت، في مدينة جلال أباد بولاية ننغرهار شرقي البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية أفغانية.

ونقلت قناة "طلوع" عن مسؤولين محليين أن الهجوم المسلح في الدائرة الثالثة من المدينة خلف قتيلين من قوات حركة "طالبان" فضلا عن اثنين من المدنيين.

وقبل 3 أيام أفاد مصدر في ولاية قندهار الأفغانية بمقتل 17 مسلحا من حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، و4 من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في اشتباكات جنوبي أفغانستان.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن اشتباكات اندلعت اليوم الخميس، بين مسلحين تابعين لحركة طالبان وتنظيم "داعش" في منطقة أرغنداب ولاية زابل.

وأشار المصدر إلى أن مسلحي "داعش" نصبوا فخا لعناصر من "طالبان"، ما أسفر عن مقتل 17 من مقاتلي "طالبان" و4 من مقاتلي "داعش".

وسيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.