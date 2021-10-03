الحزب الحاكم في جورجيا يتصدر انتخابات البلدية وسط اتهامات بالتزوير

فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا بغالبية أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية التي أجريت عقب توقيف الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي.

وأظهرت نتائج رسمية، اليوم الأحد، بعد فرز الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية، حصول الحزب الحاكم على 46,6% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس السبت.

في المقابل حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 53,4%، بحسب "فرانس برس".

وتحدث معارضون عن أعمال تزوير شهدتها انتخابات تشرين أول/ أكتوبر البرلمانية العام الماضي.

واتهم المعارضون الحزب الحاكم باستخدام الملاحقات الجنائية كأداة لمعاقبة المعارضين والصحافيين.

وكان حزب "الحلم الجورجي" قد تعهد بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا فاز بأقل من 43% من أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية، وذلك بموجب اتفاق تم إبرامه بين الأحزاب بوساطة الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو الماضي.

ولكن الحزب الحاكم انسحب بشكل أحادي من الاتفاق في تموز/ يوليو، وهو ما أثار انتقادات شديدة من الغرب فيما تحرره نتائج السبت من وجوب الدعوة لانتخابات مبكرة.

وأعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، يوم الجمعة، القبض على الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي.

وكان ساكاشفيلي قد غادر جورجيا عام 2013، حيث تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وصدرت أحكام عليه غيابيا بعضها بالسجن.