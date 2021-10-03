خامنئي: القوات المسلحة الإيرانية حصن منيع أمام تهديدات العدو

قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الأحد، إن قواتنا المسلحة تشكل حصنا منيعا ودرعا دفاعيا للبلاد أمام التهديدات العسكرية للأعداء في الخارج والداخل.

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، أن تصريح خامنئي جاء خلال المراسم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة، التي شارك فيها عدد من الوحدات النموذجية من الجيش والشرطة والحرس الثوري في البلاد.

وأكد خامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية المشكلة من الجيش والحرس الثوري والتعبئة وقوى الأمن الداخلي، تعد الدرع الدفاعي للبلاد أمام التهديدات العسكرية لأعداء إيران في الخارج والداخل، مشددا على أنه لا يمكن ضمان أمن البلاد عبر الاعتماد على الآخرين.

وأشار علي خامنئي إلى أن تواجد الجيوش الأجنبية في المنطقة، خاصة الجيش الأمريكي، يبعث على الدمار ويؤجج الحروب فيها، حيث دعا المرشد الإيراني الأعلى جميع البلدان إلی العمل بهدف استقلالها واستقلال جيشها والاعتماد على شعوبها.

وذكر خامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل بالاقتدار والعقلانية، دائما، موضحا أن تلك العقلانية يجب أن تكون نموذجا للدول الأخرى، بغرض وضع حلول للمشاكل القائمة، موصيا هذه القوات الإيرانية بمواصلة مسيرتها في خدمة بلاده والشعب وزيادة قدراتها المادية والروحية.

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