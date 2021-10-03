زيلينسكي: لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح لولاية ثانية

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في إفادة صحفية اليوم الأحد، إنه لم يتخذ قراره بعد بشأن ما إذا كان يجب أن يترشح لولاية ثانية في عام 2024.

كييف - سبوتنيك. تولى زيلينسكي منصبه في عام 2019 بناء على وعود بإجراء إصلاحات بعيدة المدى، لكنه تعرض لانتقادات لفشله في الوفاء بها.

وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين إنه يعتقد أن 30-35% فقط من وعوده الانتخابية قد تم الوفاء بها، مضيفا: "أريد أن أفعل ما وعدت به".

ونفى زيلينسكي المزاعم القائلة بأن الرئيس في أوكرانيا يتمتع بكامل السلطة التنفيذية، قائلا إنه لن يسعى لتغيير الدستور ليحل محل الشكل المختلط للحكومة، مضيفا: "لا أخطط لتحويلها إلى جمهورية رئاسية".

تعمل أوكرانيا بنظام شبه رئاسي للحكم، حيث يتقاسم الرئيس والبرلمان السلطة التنفيذية، لكن زيلينسكي تعرض لانتقادات بدعوى دفعه أوكرانيا نحو رئاسة تنفيذية.

طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك