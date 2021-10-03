إيران تزيح الستار عن منظومة متنقلة لإزالة التلوث الإشعاعي والكيميائي

أزاحت منظمة الدفاع المدني الإيرانية، اليوم الأحد، الستار عن منظومة محمولة لإزالة الإشعاع والتلوث الكيميائي.

© Sputnik . Aleksandr Vilf روسيا تطور طائرة مسيرة لرصد التلوث الإشعاعي ، مساء اليوم الأحد، أنه جرى تصميم المنظومة الإيرانية المتنقلة لإزالة الإشعاع والتلوث الكيميائي، مؤكدة إمكانية تركيب معدات إزالة التلوث في مكان الحادث.

وكشفت الوكالة أنه من ميزات المنظومة البيئية الإيرانية الجديدة، أنها تسهم في الإسراع حيال تنفيذ إجراءات إزالة التلوث الأولية، بشكل أساسي، فضلا عن تقليل الضرر الناجم عن حوادث الإشعاع.

وأشارت الوكالة إلى أن تصميم وتصنيع المنظومة الإيرانية جاء بدعم وإشراف منظمة الدفاع المدني الإيرانية، وهي إنتاج محلي، بأيدي مهندسين إيرانيين، لافتة إلى أن إيران أزاحت الستار عن تلك المنظومة بحضور نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، العميد عزيز نصير زادة، ورئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد، العميد غلام رضا جلالي، وعدد من مسؤولي القوات المسلحة والمنظمة نفسها.

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