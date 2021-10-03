إسرائيل تتحدث عن مقتل عسكريين إيرانيين على حدود أذربيجان... وطهران تعلق

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل ثلاثة عسكريين إيرانيين خلال مناورات الجيش الإيراني التي جرت عند الحدود مع أذربيجان.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "ثلاثة جنود إيرانيين قتلوا بصاروخ أطلقته مروحية إيرانية خلال مناورات "فاتحو خيبر" التي أجرتها طهران على خلفية بروز توترات بينها وأذربيجان عند الحدود بين الدولتين".

דיווחים באיראן: 3 חיילים איראנים נהרגו מירי שגוי של מסוק קרב לעבר כוח שהשתתף בתרגיל על גבול אזרבאייג׳אן@amirbarshalom — גלצ (@GLZRadio) October 2, 2021

إلا أن قائد مقر الجيش الإيراني في المنطقة الشمالية الغربية، العميد علي حاجيلو، نفى صحة هذه المزاعم، مشددا على أن المناورات كانت ناجحة ولم يقتل أو يصب أحد خلالها.

An #Iranian army commander rejects rumors on casualties during drills in NW #Iran. “No one was killed nor injured in the war games. The drills were successful, conveyed message of peace to nations and a stark warning to enemies esp. #Israel…” said Gen. Hajiloo. pic.twitter.com/18ToTy8epJ — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) October 3, 2021

​وكان الجيش الإيراني قد أجرى الجمعة الماضية مناورات عسكرية في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وذلك بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.

وانتقد رئيس أذربيجان إلهام علييف تلك الخطوة، معتبرا أنها "حدث مفاجئ جدا"، وقال "هذا حقهم السيادي. ولكن لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟" فردّت وزارة الخارجية الإيرانية بالتأكيد أن إجراء مناورات عسكرية هو قرار "سيادي" وأنها لن تتسامح مع "وجود الكيان الصهيوني" على حدودها"، في إشارة للتعاون العسكري المتزايد بين أذربيجان وإسرائيل.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حكومة أذربيجان تجري مباحثات مع السلطات الإسرائيلية حول إمكانية توقيع اتفاق شراء أسلحة في صفقة جديدة قد تصل إلى ملياري دولار".

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