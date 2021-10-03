تويتر يعلق نشاط حساب المتحدث باسم طالبان

قررت إدارة موقع تويتر، اليوم الأحد، تعليق حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد.

وبموجب قرار تعليق حساب ذبيح الله، يظهر لمن يزور الحساب رسالة تفيد بأن "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون بانفجار، اليوم الأحد، بالقرب من مسجد إدجاه في العاصمة الأفغانية.

وغرد المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر "تويتر" قائلا: "مقتل العديد من المدنيين إثر انفجار قنبلة بالقرب من مدخل مسجد "عيد غا" (ثاني أكبر مسجد في كابول).

وقتل مدنيون وأعضاء في حركة "طالبان" بهجوم وقع، يوم أمس السبت، في مدينة جلال أباد بولاية ننغرهار شرقي البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية أفغانية.

وذكرت قناة "طلوع" نقلا عن مسؤولين محليين أن الهجوم المسلح في الدائرة الثالثة من المدينة خلف قتيلين من قوات حركة "طالبان" فضلا عن اثنين من المدنيين.

يذكر أنه قبل 3 أيام أفاد مصدر في ولاية قندهار الأفغانية بمقتل 17 مسلحا من حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، و4 من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في اشتباكات جنوبي أفغانستان.