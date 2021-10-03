مصدر لسبوتنيك: ظهور أسماء جديدة في "أوراق باندورا" أمر غير مستبعد

كشف مصدر بالاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن ظهور أسماء جديدة في "أوراق باندورا" أمر غير مستبعد، كاشفا النقاب عن أن هناك 12 مليون وثيقة قيد البحث.

وقال متحدث باسم الاتحاد في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" اليوم الأحد، إنه لا يستبعد ظهور أسماء جديدة في تحقيق "أوراق باندورا" خلال الأيام والشهور والسنوات المقبلة.

وقال إن الاتحاد يعتزم نشر الوثائق، مضيفا "ننوي فعل ذلك خلال الأيام والشهور وربما السنوات المقبلة".

وكشف المتحدث أن هناك حوالي 12 مليون وثيقة "قيد البحث"، معربا عن ثقته في أن قصصا جديدة سيتم كشفها في قادم الأيام.

وقال إن لا يستبعد ظهور "أسماء كبيرة" في التحقيق، ربما تشمل قادة عالميين ومسؤولين رفيعي المستوى في أنحاء مختلفة من العالم.

وختم بالقول: "يعتمد كل شئ على ما سوف نكشفه. لقد استغرقنا الأمر عامين لاكتشاف هؤلاء الـ 35 [قادة الدول]".

و"أوراق باندورا" هي نتائج تحقيق استقصائي نشره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، بحسب ما أفادت به في وقت سابق اليوم صحيفة "الغارديان".

وكشفت الوثائق بما في ذلك، عن ممتلكات قادة وزعماء في مختلف أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي باعت عائلته وفق "أوراق باندورا" عقارات في بريطانيا بقيمة 400 مليون جنيه أسترليني في السنوات الأخيرة.