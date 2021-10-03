"أوراق باندورا": رئيس كينيا له ممتلكات في بريطانيا وهونغ كونغ بقيمة 30 مليون دولار

ذكرت نتائج التحقيق الاستقصائي الدولي "أوراق باندورا"، أن الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، يمتلك عقارات في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، عبر شركات ملاذ ضريبي، تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار.

وتابع الموقع: "تظهر الوثائق المسربة أن بعضها ظل نشطًا بعد توليه منصبه، وتمتلك هذه الشركات المسجلة في بنما وجزر العذراء البريطانية حسابات مصرفية وعقارات تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار، وتوجد هذه الأصول في المملكة المتحدة وهونغ كونغ".

القاهرة - سبوتنيك . وقال موقع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، الممول للتحقيق والمسؤول عن نشر "أوراق باندورا"، اليوم الأحد، إن "كينياتا يرتبط بمؤسسة في بنما، بينما أنشأت والدته وأخوته ستة أعمال ومؤسسات خارجية أخرى على الأقل لإدارة أصولهم، وتم إنشاء معظم شركات العائلة قبل انتخاب كينياتا رئيسًا".

في السياق ذاته، ذكرت نتائج التحقيق الاستقصائي الدولي "أوراق باندورا"، أن عائلة الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، باعت عقارات في بريطانيا بقيمة 400 مليون جنيه أسترليني في السنوات الأخيرة.

وأظهرت "أوراق باندورا" كذلك أن رئيس الحكومة اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة يمتلكون أملاكا مسجلة في ملاذات ضريبية.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد ظهور أسماء جديدة في تحقيق "أوراق باندورا" خلال الأيام والشهور والسنوات المقبلة.

وقال متحدث باسم الاتحاد لـ"سبوتنيك": "نعتزم مواصلة نشر الوثائق. ننوي فعل ذلك خلال الأيام والشهور وربما السنوات المقبلة"، وأوضح المتحدث أن هناك نحو 12 مليون وثيقة قيد البحث، مضيفا: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك قصص جديدة".