أردوغان ينشر مقطع فيديو خلال ممارسته رياضة كرة السلة... "حيوية في الحركة"

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مقطع فيديو خلال ممارسته رياضة كرة السلة، فيما قالت وسائل إعلام تركية، إنها "ردا على شائعات حول صحته".

وظهر أردوغان، خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "تويتر" وهو يسدد كرة في الشبكة، قائلا: "التدريبات مهمة جدا للصحة، أحاول أيضا التدريب لثلاثة أيام في الأسبوع، لأنها تمنحني حيوية في الحركة".

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. 🏀 pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021

​من جهتها، قالت "صحيفة زمان" التركية، إن "الرئيس، رجب طيب أردوغان، قرر الرد على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول مرضه، من خلال المشاركة في مباراة لكرة السلة"، مشيرة إلى أن هذه الرسالة لم تكن الوحيدة التي أكد أردوغان من خلالها صحته الجيدة.

وكان الخبير الأمريكي في شؤون تركيا ستيفن أ.كوك، قال في مقاله في "مجلة فورين بوليسي"، إن "الرئيس أردوغان يعاني من مشاكل صحية خطيرة، منها زيادة النسيان، مشاكل التنفس، الارتباك، القيء".

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