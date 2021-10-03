كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع الجنوب

ذكرت كوريا الشمالية، في وقت متأخر ليل الأحد، أنه سيتم استعادة جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من يوم غد الاثنين.

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، سيتم استعادة جميع الخطوط الساخنة بين الكوريتين ابتداء من الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين 4 أكتوبر (00:00 بتوقيت غرينتش).

في نهاية سبتمبر، قالت كيم يو جونغ، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وشقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن بيونغ يانغ مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع سيئول، وإعادة الاتصالات بين الكوريتين.

ووضعت شقيقة الزعيم الكوري شرطا لاستعادة الاتصالات وعقد قمة القادة بين الكوريتين، وهو أن تتسم العلاقات الثنائية بالاحترام والإنصاف.

وجاء البيان ردا على اقتراح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، إعلان انتهاء الحرب بين سيئول وبيونغ يانغ.

كان الزعيم كيم قد صرح في جلسة للبرلمان يوم الأربعاء الماضي، بأنه سيعيد خطوط الاتصال عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في أوائل أكتوبر، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الباردة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ في وقت سابق يوم الخميس الماضي.

وقد فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال في بلدة كايسونغ الحدودية الذي تم إنشاؤه في عام 2018 لتعزيز التبادلات عبر الحدود، كما قطعت من جانب واحد جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية في يونيو/حزيران 2020، غضبا من المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي تم إرسالها من الجنوب.

وعادت الخطوط الساخنة للعمل في أواخر يوليو/تموز الماضي، لكن كوريا الشمالية امتنعت عن الرد على مكالمات سيئول المعتادة مرة أخرى، بعد أسبوعين، معربة عن قلقها من التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي لطالما استنكرتها كوريا الشمالية باعتبارها بروفة للغزو.

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