مصرع 20 شخصا بسبب انهيار رصيف نهري في نيجيريا

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وفُقد 10 آخرون عندما انهار رصيف مراكب صغيرة فجأة في ولاية ريفرز في نيجيريا.

ووقع الحادث، أمس الأحد، قرب بورت هاركورت في منطقة أوريكا بعدما اشتكى السكان كثيرا من تدهور حالة الرصيف إلى حكومة الولاية، ولكن لم يتم تقديم حل من قبل الحكومة لمنع الكارثة، بحسب موقع Sahara Reporters.

واتضح أن الرصيف كان مزدحما بالركاب الذين كانوا في المدينة لتشييع أحد المتوفين، عندما انهار فجأة.

وحاول الغواصون المحليون إنقاذ الضحايا، لكن كانت هناك مخاوف من أن العديد من الذين غرقوا قد لقوا حتفهم بالفعل.

جاء الحادث بعد أسابيع من غرق قارب في نهر النيجر، مما أسفر عن مقتل العشرات بين ولايتي كيبي والنيجر، شمال وسط نيجيريا.