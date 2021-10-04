إعادة تشغيل خط الاتصال الساخن بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل خط الاتصال الساخن عبر الحدود مع كوريا الشمالية، ليتبادل مسؤولون من الجانبين أول اتصال مشترك منذ آب/أغسطس الماضي.

وأكدت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، صباح اليوم، إجراء الاتصال الهاتفي بين المسؤولين الشماليين والجنوبيين، بحسب "فرانس برس".

وذكرت الوزارة أنه بعودة عمل خط الاتصال يكون تم توفير أرضية لاستعادة العلاقات بين الكوريتين. وأشارت إلى أن حكومة كوريا الجنوبية تأمل في استئناف الحوار سريعا.

وذكرت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "أعرب عن نيته إعادة تشغيل خطوط الاتصالات المقطوعة بين الشمال والجنوب".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة محاولة لإرساء "سلام دائم" في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الكوريتان قد أعطتا إشارات بتحسن مفاجئ في العلاقات أواخر تموز/يوليو، بإعلان استعادة الاتصالات عبر الحدود بعد قطعها قبل أكثر من عام. لكن الانفراج لم يدم طويلا، بعد أن توقفت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات بعد أسبوعين فقط.

ويأتي تفعيل الخط الساخن أو "الهاتف الأحمر" بعد أيام فقط من إثارة بيونغ يانغ مخاوف دولية بإجرائها سلسلة تجارب صاروخية في غضون أسابيع، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ.