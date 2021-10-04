الكونغرس الأمريكي يحث الرئيس بايدن على إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا... فيديو

حث عضو الكونغرس الأمريكي ميشيل ستيل، الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان "حالة الطوارئ من المستوى العالي" في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، حيث حدث تسرب نفطي كبير.

وقال ستيل في خطابه "أكتب إليكم اليوم لأطلب إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، فيما يتعلق بالتسرب النفطي الذي حدث قبالة ساحل هنتنغتون بيتش في 2 أكتوبر 2021. أطلب الموافقة الفورية على المساعدة الحكومية والفردية لجميع المدن في كاليفورنيا، التي ستتأثر".

هذا وحدث التسرب يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل الأسماك والطيور.

نشأ التسرب وفقا لموقع لوس أنجلوس تايمز، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة يوم السبت، من خط أنابيب قبالة ساحل هنتنغتون بيتش متصل بمنصة نفطية بحرية.

تقدر كمية التسرب بما لا يقل عن 126 ألف جالون من النفط الخام، مما تسبب في بقعة امتدت حوالي 8320 فدانا.