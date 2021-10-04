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    رجل يقف على خلفية جدارية المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، ويحمل لافتة كتب عليها (إذا كنت محايداً في قضية ظالمة، فأنت إخترت جانب المضطهد) في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا،2 يونيو 2020

    تشويه تمثال للمواطن الأمريكي جورج فلويد في نيويورك بعد 4 أيام من وضعه

    © Sputnik . Stringer
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    تعرض تمثال نصفي للمواطن الأمريكي جورج فلويد، للتخريب بعد مرور 4 أيام فقط من وضعه في إحدى ساحات مدينة نيويورك الأمريكية.

    وقالت شرطة نيويورك في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي إن التمثال كان موضوعا في ساحة حديقة يونيون.

    الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    كتاب: ترامب طالب بإعدام من سرب أنباء اختبائه داخل قبو وقت مظاهرات جورج فلويد
    وأوضحت في بيان لها أن "التحقيق الأولي توصل إلى قيام شخص مجهول بإلقاء طلاء رمادي على وجه وقاعدة التمثال، ولم تجر اعتقالات لأي شخص، والتحقيق جار".

    وذكرت شبكة "WNBC" الأمريكية أنه تم الكشف عن تمثال جورج فلويد، يوم الخميس الماضي، كجزء من معرض "SEEINJUSTICE"، الذي يضم أيضا تماثيل قريبة لبريونا تايلور ورائد الحقوق المدنية وعضو الكونغرس، جون لويس.

    وصرح الفنان الذي صنع التماثيل، كريس كارنابوتشي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه منزعج من تشويه تمثال جورج فلويد.

    وقال: "لم أشعر بالصدمة، لكنني ما زلت غاضبا، إنه تصرف يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية، وهو ليس نوع الخطاب المدني الذي أردته"

    وذكرت "سي إن إن" أن فريقا من المتطوعين عمل على تنظيف التمثال.

    وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخريب لوحة جدارية أو تمثال لجورج فلويد، ففي نيسان/ أبريل الماضي، تم رش تشويه عنصري على لوحة جدارية له في هيوستن.

    وفي مايو/ أيار 2020، توفي جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي أسود، بعد ضغط ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، على رقبته لعدة دقائق، على الرغم من توسلات فلويد بأنه لا يستطيع التنفس.

    وأسفر موت فلويد عن احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية الصيف الماضي.

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