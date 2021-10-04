رئيس جيبوتي والصومال يحضران حفل تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة

شارك الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، اليوم الاثنين، في حفل تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة.

كما وصل رئيس الصومال، محمد عبد الله محمد (فرماجو)، لحضور حفل تنصيب حكومة إثيوبيا الجديدة، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

وقوبل فارماجو بترحيب حار من وزير الدولة للشؤون الخارجية، بيرتوكان أيانو، ووزير المالية، أحمد شيدي، ووزير التعليم جيتاهون ميكوريا، وغيرهم من كبار المسؤولين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أدى اليوم الاثنين، أدى اليمين الدستورية ليستمر في منصبه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ولاية ثانية مدتها خمس سنوات جاء ليستمر في إدارة بلاد تقع حاليا في قبضة الحرب.

وفي يوليو/ تموز الماضي، فاز حزب الرخاء الحاكم في إثيوبيا، الذي ينتمي له رئيس الوزراء آبي أحمد، بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ونشر حساب قناة "إثيو تيوب" على موقع "تويتر"، اليوم السبت، وثيقة لجنة الانتخابات الفيدرالية الإثيوبية، لنتائج الفائزين بالانتخابات، والتي ظهر فيها "فوز حزب الرخاء الحاكم بـ410 مقاعد، وفاز مستقلون بـ4 مقاعد، وحصد حزب الحركة الوطنية لأمهرة 5 مقاعد، وحزب "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة" حصل على 4 مقاعد، بينما فاز الائتلاف الديمقراطي الشعبي لجنوب إثيوبيا المعارض بمقعدين فقط".