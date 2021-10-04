إسرائيل تتهم إيران بمحاولة قتل رجال أعمال إسرائيليين في قبرص

اتهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إيران بمحاولة قتل رجال أعمال إسرائيليين يعيشون في قبرص.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن المتحدث، ماتان سيدي، نفيه تقارير إعلامية تحدثت عن دوافع إجرامية وراء محاولة اغتيال رجال الأعمال الإسرائيليين.

وشدد سيدي على أن محاولة الاغتيال "كانت تلك حادثة إرهابية أدارتها إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين".

وأفادت تقارير بأن متهما تم احتجازه في قبرص بعد محاولة اغتيال فاشلة ضد تيدي ساغي، رجل الأعمال الإسرائيلي الذي فر من البلاد بعد تلقيه بلاغًا من السلطات المحلية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام القبرصية.

وأوضح موقع Alphanews أن القاتل المحتمل، هو مواطن أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عامًا، كما أنه رائد أعمال سابق في مجال البرمجيات جمع ثروته من المقامرة عبر الإنترنت ويستثمر الآن في مجال العقارات الدولية، خاصة في المملكة المتحدة.

ذكرت التقارير الأولية أن السلطات تعتقد أن رجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي كان مستهدفًا كجزء من عملية إيرانية أوسع ضد الإسرائيليين في قبرص، لكن السلطات القبرصية رجحت في تقارير لاحقة أن الاغتيال المخطط له مرتبط بنزاع تجاري.

وكانت سلطات الأمن القبرصية قد حذرت ساغي من خطر يهدد حياته، وربطت التهديد بشركاء سابقين في مجال المقامرة عبر الإنترنت.

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