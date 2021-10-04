رئيس الأركان الإيراني: هزيمة أمريكا المذلة في أفغانستان مؤشر على سرعة أفولها

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران محمد باقري، أن "هزيمة أمريكا المذلة"، في أفغانستان مؤشر على سرعة أفولها.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها باقري، يوم الأحد، أثناء مشاركته في المراسم المشتركة لتخريج دفعة جديدة من ضباط جامعات القوات المسلحة، بحسب وكالة "فارس".

وقال رئيس الأركان إن: "الهزيمة المذلة وإخلاء جزء كبير من معداتهم وقواعدهم في المنطقة، وهزيمة الكيان الصهيوني في معركة الأيام الـ 12 المعروفة بسيف القدس، تعد مؤشرات للإسراع في أفول أمريكا".

وفي تصريحات مماثلة سابقة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن دخول أمريكا إلى أفغانستان "كان يمثل اعتداء وخلق مأساة هناك كما كان انسحابها فضيحة".

وأضاف "هذا درس تاريخي وأينما ذهبت أمريكا تسبب الدمار، بدلاً من إحلال السلام والأمن".

وانسحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان في الـ 30 من أغسطس/ آب الماضي، بعدما أعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على حكم البلاد في 15 أغسطس، بينما انهار الجيش الأفغاني بصورة مفاجئة رغم أنه كان يصنف في المرتبة رقم 75 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وبعدما أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية على تسليحه وتدريبه نحو 83 مليار دولار.

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