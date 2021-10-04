تحييد 5 إرهابيين تابعين لـ "داعش" بالقرب من السفارة الروسية في كابول

أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي حركة طالبان قاموا بتصفية مجموعة من خمسة مقاتلين تابعين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المصدر إن "المعركة بين إرهابيي داعش ومقاتلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بدأت على بعد مئات الأمتار من السفارة الروسية. وتم تصفية مجموعة مؤلفة من خمسة مسلحين".

وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك": "من السفارة سُمع تبادل مكثف لإطلاق النار بعد ظهر يوم الاثنين، يفترض أنه تم استخدام رشاشات وبنادق هجومية.

يتبع...