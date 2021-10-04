"إنستغرام" بعد العطل الأممي: نمر بأوقات صعبة... تحملونا

قال موقع "إنستغرام" إنه يمر بأوقات صعبة داعيا المستخدمين إلى الصبر.

ووجه موقع تدوال الصور الشهير رسالته عبر منصة "تويتر"، وجاء فيها إنه والمستخدمين "يواجهون بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي".

موجها حديثه إلى المستخدمين: "قد تواجه مشكلات في الاستخدام. تحمل معنا".

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

و​تعرض موقع "فيسبوك" وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".

JUST IN: We are receiving reports that Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp are down for some users.



Are you experiencing this problem, too? #FacebookDown #MessengerDown#InstagramDown #WhatsAppDown pic.twitter.com/Rz7AWrlS5O — Inquirer (@inquirerdotnet) October 4, 2021

​وشملت الأعطال منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب".

ويزيد عدد مستخدمي "إنستغرام" في العالم عن مليار مستخدم، بينهم 500 مليون مستخدم نشط يومياً، وأكثر من 200 مليون حساب أعمال تمثل علامات تجارية ومشروعات مختلفة.