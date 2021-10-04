بلاغات بأعطال في تطبيق "تيك توك"

أبلغ عدد من مستخدمي تطبيق الفيديوهات "تيك توك" بصعوبات ومشاكل في الوصول إلى التطبيق.

وبحسب موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، فإن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى تطبيق "تيك توك".

وتعرض موقع "فيسبوك" وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الاثنين، ووعدت المنصات المختلفة بالعمل على حل العطل في أسرع وقت، دون الكشف عن السبب وراء العطل الأممي.

وكانت شبكة "تيك توك"، أعلنت الشهر الماضي أن عدد مستخدميها النشطين تخطى المليار، وذلك بعد أربع سنوات فقط على إطلاق هذا التطبيق التابع لمجموعة "بايت دانس" الصينية.

واستقطبت "تيك توك" أكثر من 300 مليون مستخدم جديد منذ يوليو/تموز 2020، تاريخ آخر إعلان للشبكة عن عدد مستخدميها وحتى سبتمبر/أيلول الماضي.