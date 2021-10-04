البنتاغون: ننظر في أسباب توقف منصات التواصل الاجتماعي وما إن كان سببه تهديد أمني

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تحقق حاليا في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وأفادت فضائية "إسكاي نيوز عربية"، نقلا عن البنتاغون، تأكيده أنه يتم النظر حاليا في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف عمل منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

البنتاغون لسكاي نيوز عربية: ننظر في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) October 4, 2021

​وأبلغ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش، عن تعطل عدد من المنصات بينها "فيسبوك" وتطبيقي "إنستغرام" و"واتسآب".

ثم أبلغ مستخدمون عن تعطل في منصات أخرى مثل "تيك توك"، وكذلك قالت تقارير إعلامية إن مجموعة من البلاغات وردت داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن تعطل إحدى شبكات المحمول، إضافة إلى موقعي "أمازون" و"غوغل".

وأكدت التقارير أن الأعطال طالت شبكة "تي موبايل" للاتصالات، ووردت بلاغات عديدة منها.