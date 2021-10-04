كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك يعلق على العطل العالمي

جدد كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك، مايك شرويفر، التأكيد على أن الشركة تعمل على حل مشاكل العطل في منصاتها وإعادتها للعمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعطل منذ 5 ساعات.

القاهرة، 4 أكتوبر - سبوتنيك. وقال شرويفر في تغريدة على "تويتر"، إن الشركة تعتذر لكل من تأثروا بتعطل الخدمة. وأضاف أن الشركة تواجه مشاكل في الشبكات، و"تعمل فرقنا بأسرع وقت ممكن" لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

​من جانب آخر أوضح مسؤول بشركة "كاسبرسكي لاب" الروسية لأمن الحواسيب، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن العطل الذي أصاب فيسبوك وواتساب وانستغرام من المرجح أن يكون سببه مشاكل في عمل المزودين الدوليين.

وسبق وغردت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معتذرة عن العطل العالمي الذي أصاب المنصة الأكثر شهرة في العالم.

وكتب حساب الشركة في تغريدته: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى حساباتهم... نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن". وتابع: "نعتذر عن أي إزعاج".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

​و​تعرض موقع "فيسبوك" وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".