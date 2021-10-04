كاسبرسكي الروسية للأمن السيبراني تعلق على انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام

أكد مسؤول كبير في شركة " كاسبرسكي لاب الروسية لأمن الحواسيب، أنه ليس هناك دليل ملموس على أن عطل المنصات التابعة لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك نتيجة هجمات إلكترونية.

موسكو، 4 أكتوبر - سبوتنيك. تعطلت مجموعة تطبيقات تابعة لشركة فيسبوك، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، لدى عشرات الملايين من المستخدمين حول العالم منذ أكثر من 5 ساعات.

وصرح كبير الخبراء الأمنيين في شركة " كاسبرسكي لاب الروسية، سيرغي غولوفانوف، لوكالة سبوتنيك اليوم الاثنين قائلا، "حتى اللحظة، لا معلومات لدينا حول أن المشاكل المتعلقة بالوصول للخدمة مرتبطة بهجمات إلكترونية. السبب الأرجح هو أنها نتيجة خلل في عمل مزودي الخدمات العالميين".

وأشار الخبير إلى أن مثل هذه الأعطال ليست غير مألوفة، موضحا أنه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي تعرض موقع شركة أمازون للعطل أيضا.

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