بلاغات عن أعطال في "جي ميل" و"لينكد إن" و"يتندر"

أبلغ عدد من مستخدمي خدمة "جي ميل" عن أعطال أصابت الخدمة التابعة لغوغل، وسط استمرار انقطاع الخدمة في شركة فيسبوك، وعدد من المنصات التابعة لها.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، أبلغ كذلك أبلغ مستخدمون عن أعطال ومشاكل في التعامل مع تطبيق شركة "كوين بيز" للعملات المشفرة بالولايات المتحدة.

وأيضا تحدث مستخدمون عن أعطال تقنية في تطبيقات "لينكد إن" و"تيليغرام" و"تيك توك" و"تيندر".

وكانت تطبيقات مثل واتس آب وإنستغرام وفيسبوك قد توقفت عن العمل، منذ ساعات، وتوقفت أيضًا المنتجات الأخرى التي تعد جزءًا من عائلة التطبيقات نفسها، مثل فيسبوك وورك بليس عن العمل.

كما حث تليغرام، الذي يقول إن لديه أكثر من 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، المستخدمين على حذف واتس آب.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".