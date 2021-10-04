فيسبوك يعود للعمل تدريجيا بعد عطل استمر أكثر من 6 ساعات

عادت منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، منذ قليل، للعمل تدريجيا بعد انقطاع دام أكثر من 6 ساعات.

وأبلغ مستخدمون أنهم قادرون على الوصول إلى المواقع بعد أكثر من ست ساعات من الانقطاعات في جميع أنحاء العالم.

بينما أكد مستخدمون آخرون استمرار عطل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، في الكثير من الدول.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن تطبيق واتساب تعطل مرة أخرى في الولايات المتحدة بعد عودته لفترة قصيرة.

كان مسؤول بشركة فيسبوك، قال إن العطل الكبير الذي أصاب منصات الشركة منذ أكثر من 6 ساعات، من غير المرجح أن يكون سببه هجوم إلكتروني.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن عضوين بالفريق الأمني بشركة فيسبوك، قولهما إن التكنولوجيا المستخدمة في تطبيقات واتساب وإنستغرام، والمتأثرين أيضا بالعطل، مختلفة تماما ما لا يسمح بتأثير هجوم إلكتروني على كل منهما في وقت واحد.

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