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    فيسبوك يعلن عودة خدماته للعمل

    فيسبوك تعلن عودة خدمة جميع تطبيقات المنصة إلى العمل

    © REUTERS / DADO RUVIC
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    أعلنت شركة فيسبوك، منذ قليل، عودة جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي للعمل بشكل طبيعي.

    وقال مهندسو الشركة التقنيين في تغريدة على موقع "تويتر"، "إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون".

    انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب
    © REUTERS / DADO RUVIC
    الكشف عن السبب الذي أدى إلى انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب

    وأضافوا، "لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الإنترنت الآن. شكرا لك على تحملك معنا".

    كان موقع فيسبوك ومنصة مشاركة الصور إنستغرام عادا لاتصال بشبكة الإنترنت جزئيا مساء اليوم الاثنين، بعد انقطاع عالمي دام قرابة ست ساعات.

    وبدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش). وفي حوالي الساعة الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأ بعض مستخدمي فيسبوك يستعيدون الخدمة جزئيا. ولا تزال واتساب تواجه مشكلات في الاتصال، على الأقل مع بعض المستخدمين.

    كان الانقطاع ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خلال يومين بعدما واجهت اتهامات أمس الأحد بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وتملك شركة فيسبوك إنستغرام وواتساب.

    وفتحت أسهم فيسبوك، التي لديها قرابة ملياري مستخدم نشط يوميا، على انخفاض بعد تقرير عن مخالفات أمس، وتراجعت أكثر لتنخفض بنسبة 5.3 في المئة في تعاملات بعد ظهر اليوم الاثنين، متجهة نحو أسوأ أداء يومي لها منذ قرابة عام وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا اليوم الاثنين.

     وتعذر الدخول إلى موقع فيسبوك نظرا لعدم توجيه المستخدمين إلى المكان الصحيح بواسطة نظام اسم النطاق.

    وتتحكم فيسبوك نفسها في الإعدادات ذات الصلة مما يشير إلى أن المشكلة داخلية.

    وقال خبراء أمنيون،

    إن العطل قد يكون نتيجة خطأ داخلي وإن كان التخريب من قبل شخص من الداخل سيكون ممكنا نظريا.

    ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون الدخول عليها. وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية أكامي تكنولوجيز إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو تموز الماضي.

    ويُنظر إلى مسألة حدوث اختراق خارجي على أنها أقل احتمالا.

    تطبيق المراسلة فيسبوك ماسنجر
    © AP Photo / Jeff Chiu
    كاسبرسكي الروسية للأمن السيبراني تعلق على انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام

    وقال خبراء أمنيون إن هجوما كبيرا لقطع الخدمة يتطلب إما التنسيق بين جماعات إجرامية قوية أو تقنية مبتكرة للغاية للتغلب على أحد أشهر المواقع في العالم.

    وأقرت شركة فيسبوك بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعة المشكلة أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالانقطاع.

    وقال أحد موظفي فيسبوك لرويترز في وقت سابق، إن جميع الأدوات الداخلية معطلة.

    كان مسؤول بشركة فيسبوك، قال إن العطل الكبير الذي أصاب منصات الشركة منذ أكثر من 6 ساعات، من غير المرجح أن يكون سببه هجوم إلكتروني.

    ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن عضوين بالفريق الأمني بشركة فيسبوك، قولهما إن التكنولوجيا المستخدمة في تطبيقات واتساب وإنستغرام، والمتأثرين أيضا بالعطل، مختلفة تماما ما لا يسمح بتأثير هجوم إلكتروني على كل منهما في وقت واحد.

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    الكشف عن السبب الذي أدى إلى انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب
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