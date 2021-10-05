أول تعليق من مارك زوكربيرغ على أعطال منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب

علق الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ على العطل الذي لحق بتطبيقات "فيسبوك، واتساب، إنستغرام" ودام لحوالي 7 ساعات.

وقال مارك زوكربيرغ، "عادت منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للعمل من جديد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لفيسبوك، "أعتذر عن الانقطاع الذي حدث اليوم.. أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تحبهم ".

وواجهت منصات "فيسبوك" و"ميسينجر" و"واتساب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي استمر لحوالي 7 ساعات.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

كما تراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "غوغل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.

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