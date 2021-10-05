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    تعطل خدمات تطبيقات فيسبوك واتساب وإنستغرام

    حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

    © REUTERS / DADO RUVIC
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    تداول عدد من وسائل الإعلام العربية، يوم الاثنين، خبرا يزعم تسبب "هاكر صيني عمره 13 عاما" في تعطيل خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

    الخبر الذي زعمت وسائل الإعلام أنه منسوب لوكالة رويترز انتشر كالنار في الهشيم خاصة على منصة التغريدات القصيرة تويتر، خلال وقت قصير، حيث ساعد على ذلك انقطاع خدمات منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب لأكثر من 6 ساعات.

    ما الذي حدث لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب؟

    بدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، التابعين لها، في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش)، فيما وصفه موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الانترنت، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

    وأقرت فيسبوك بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعة المشكلة أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالانقطاع.

    تفاصيل الخبر المنسوب لوكالة رويترز

    ذكرت وكالة رويترز، أن هاكرز صيني يدعى "سن جي سو"، مسئول عن إيقاف خدمات "فيسبوك" وواتساب وانستغرام. مشيرة إلى أن الهاكرز الصيني يبلغ من العمر 13 عاما فقط.

    لقطة شاشة لخبر كاذب عن هاكر صيني عطل خدمات فيسبوك
    © Photo
    لقطة شاشة لخبر كاذب عن هاكر صيني عطل خدمات فيسبوك
    لقطة شاشة لخبر كاذب عن هاكر صيني عطل خدمات فيسبوك
    © Photo
    لقطة شاشة لخبر كاذب عن هاكر صيني عطل خدمات فيسبوك

    خبر الهاكر الصيني كاذب

    قامت "سبوتنيك" بالبحث في نسختي وكالة رويترز العربية والإنجليزية ولم تجد أي خبر يشير إلى تلك المعلومات المضللة التي تم تداولها في منصات إخبارية عربية ومن قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

    أسباب تعطل فيسبوك

    نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الشبكة، إن فيسبوك أجرى تغييرا على ما يبدو، صباح يوم الاثنين، في معلومات توجيه الشبكة (DNS).

    انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب
    © REUTERS / DADO RUVIC
    الكشف عن السبب الذي أدى إلى انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب

    وبحسب مادوري، أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت. حيث يقومون بربط أسماء النطاقات مثل "Facebook.com" بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية، التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

    وأكد مادوري، أن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة، مما أجبر خدماتها على تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

    فيسبوك تعلن عودة خدماتها

    أعلنت شركة فيسبوك في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، عودة جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي للعمل بشكل طبيعي.

    وقال مهندسو الشركة التقنيين في تغريدة على موقع "تويتر"، "إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون".

    وأضافوا، "لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الإنترنت الآن. شكرا لك على تحملك معنا".

    مارك زوكربيرج يعتذر بسبب أعطال فيسبوك

    بدوره، اعتذر الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن العطل الذي لحق بتطبيقات "فيسبوك، واتساب، إنستغرام" دام لحوالي 7 ساعات.

    وقال مارك زوكربيرغ، "عادت منصات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام" للعمل من جديد".

    وأضاف الرئيس التنفيذي لفيسبوك، "أعتذر عن الانقطاع الذي حدث اليوم.. أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تحبهم ".

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    انظر أيضا:

    الكشف عن السبب الذي أدى إلى انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب
    أول تعليق من مارك زوكربيرغ على أعطال منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب
    فيسبوك يعود للعمل تدريجيا بعد عطل استمر أكثر من 6 ساعات
    فيسبوك تعلن عودة خدمة جميع تطبيقات المنصة إلى العمل
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