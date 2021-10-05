اليابان تختبر حاملات مروحياتها بجهود وتقنيات القوات الجوية الأمريكية

كشف موقع متخصص بالشؤون العسكرية أن اليابان ستجري اختبارات لتحديد قدرة إحدى حاملات المروحيات لديها على التعامل مع مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

وذكر موقع USNI News أن سلاح البحرية الياباني وبالتعاون مع سلاح البحرية الأمريكي سيجريان في الفترة ما بين 3 و7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اختبارات لإقلاع وهبوط مقاتلات "إف 35" من على متن حاملة المروحيات اليابانية "إزومو" المتعددة المهام، وذلك بعد أن خضعت هذه ​السفينة​ لتعديلات تسمح لها باستخدام هذا النوع من الطائرات.

وفي وقت سابق، كانت اليابان قد أخضعت سفينة "إزومو" لعمليات تحديث استمرت لسنة وثلاثة أشهر تقريبا، بدأت من مارس/آذار عام 2020، وخلالها تم إعادة تجهيز سطحها وهيكلها وتزويدها بحظائر خاصة لاستيعاب المقاتلات، وسيتم إخضاعها لمرحلة تعديل ثانية ربيع عام 2025.

وبحسب الموقع، تخطط اليابان لتعديل حاملة المروحيات "كاغا" لتكون هي الأخرى قادرة على العمل مع مقاتلات "إف 35"، وأن أعمال تحديث هذه السفينة قد تبدأ ربيع 2022، وقد تستمر لمدة 14 شهرا.