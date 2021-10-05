صحيفة أمريكية: تايوان تستعد للحرب المحتملة مع الصين

أكدت صحيفة "The Hill" الأمريكية أن تايوان تستعد بشكل فعلي لحرب محتملة مع الصين في أعقاب سلسلة من الأنشطة العسكرية المتزايدة من بكين، حيث حذّر وزير خارجية تايوان من هجوم صيني قريب.

وزعمت الصحيفة أن الصين أرسلت، يوم أمس الاثنين، 52 طائرة عسكرية "لاختراق المجال الجوي لتايوان، في أكبر استفزاز عسكري تشهده البلاد حتى الآن"، على حد تعبير الصحيفة.

Taiwan preparing for possible war with China https://t.co/d0EOOGeD3C pic.twitter.com/tEY99Neiwq — The Hill (@thehill) October 5, 2021

​وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو لشبكة "ABC ستان جرانت": "تحسبا لمزيد من العدوان، تستعد الجزيرة (تايوان) المتمتعة بالحكم الذاتي لصد أي هجوم قادم، ونطلب من أستراليا زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني في هذا الصدد".

وتابع وو، في مقابلة صحفية: "الدفاع عن تايوان في أيدينا، ونحن ملتزمون تمامًا بذلك، أنا متأكد من أنه إذا كانت الصين ستشن هجومًا على تايوان، فإنهم سيعانون بشكل كبير أيضًا."

حثت الصين يوم أمس الاثنين، الولايات المتحدة على التوقف عن دعم القوى الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان" واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، بهذه التصريحات ردا على سؤال حول بيان ذي صلة صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقالت هوا إن تايوان تنتمي للصين، والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بتصريحات غير مسؤولة، لافتة إلى أن التصريحات الأمريكية ذات الصلة تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ما يرسل إشارات خاطئة وغير مسؤولة للغاية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.

وأضافت أن الولايات المتحدة تتخذ منذ وقت بعيد خطوات سلبية من خلال بيع أسلحة لتايوان وتعزيز العلاقات الرسمية والعسكرية معها، ما يشمل إطلاق خطة بيع أسلحة بقيمة 750 مليون دولار لتايوان، وهبوط طائرات عسكرية أمريكية في تايوان، وإبحار السفن الحربية الأمريكية المتكرر عبر مضيق تايوان.

وأكدت أن هذه التحركات الاستفزازية تقوض العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار الإقليميين، وأن الصين تعارض بشدة تلك التحركات واتخذت بالفعل الإجراءات المضادة اللازمة.

وأشارت إلى أن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، وفيما يتعلق بقضية تايوان، يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، بدلاً من تدبير شيء على نحو أحادي.

وقالت إن ما يسمى "استقلال تايوان" لا يؤدي إلى أي شيء، مؤكدة أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لسحق جميع المحاولات الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" بحزم، وأن الصين لديها عزم قوي وإرادة صلبة إزاء حماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأوضحت أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تصحح أخطاءها، وتلتزم بجدية بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة، وتتعامل بصواب وحكمة مع القضايا المتعلقة بتايوان، وتتوقف عن دعم وتشجيع القوى الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان"، وتتخذ إجراءات ملموسة لحماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بدلا من تقويضهما".