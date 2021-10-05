مجلس الشيوخ الأمريكي يعطل الموافقة على تمويل صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الليلة الماضية (الثلاثاء)، طلب الديمقراطيين الموافقة بالإجماع ودون مناقشة على تقديم مساعدة خاصة لإسرائيل لغرض تجهيز صواريخ اعتراضية لنظام القبة الحديدية بقيمة مليار دولار.

وقدم الاقتراح السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية في المجلس.

وبحسب قناة كان الإسرائيلية الرسمية، اعترض السناتور الجمهوري راند بول، ونتيجة لذلك تم نقل التشريع إلى إجراء عادي قد يستغرق عدة أسابيع.

وقال بول إنه يدعم إسرائيل ولكن المناقشة ضرورية لتوضيح مصدر التمويل أولا.

وأضاف أنه يجب تحويل ميزانيات من صندوق المساعدات لأفغانستان، مضيفا:

"أنا أؤيد إسرائيل لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقدم أموالا لا تملكها".

وقبل حوالي أسبوعين، وافق مجلس النواب الأمريكي على تحويل التمويل إلى صواريخ القبة الحديدية المعترضة لإسرائيل.

ووقتها تم تمرير التصويت بأغلبية كبيرة، وأيد 420 نائبا الاقتراح، وعارضه تسعة فقط وامتنع اثنان عن التصويت.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بنتيجة التصويت، قائلا: "أولئك الذين يحاولون تحدي هذا الدعم (الأمريكي لإسرائيل)، تلقوا إجابة ناجحة اليوم".

وتعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية في تأمين أجوائها من القذائف والصواريخ القصيرة المدى، وتحصل على صواريخ تامير الاعتراضية المستخدمة في المنظومة الدفاعية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدر قيمة الصاروخ الواحد بـ 50 ألف دولار.

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