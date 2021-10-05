مجرم خطير يحتجز حارسي سجن في فرنسا

أعلنت وزارة العدل الفرنسية في بيان، أن مجرما احتجز حارسين في سجن، شمال غربي البلاد، وأصاب أحدهما في عينه اليمنى.

وذكرت الوزارة أن المفاوضات جارية للإفراج عنهما في سجن كوندي سور سارت على بعد نحو 250 كم غربي باريس.

وذكر بيان الوزارة أنه تم حشد وحدات الأمن في السجن وإرسال قوات إضافية؛ وفقا لـ "رويترز".

وقال تلفزيون بي.إف.إن الفرنسي أن محتجز الرهائن المشتبه به يقضي عقوبة طويلة بتهمة الاغتصاب والقتل.