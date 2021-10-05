فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء

فاز العلماء سيوكورو مانابي وكلاوس هاسلمان وجورجيو باريزي بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2021 عن "مساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة"، حسبما أفادت الهيئة المانحة للجائزة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الأكاديمية السويدية للعلوم في بيان: "تتميز الأنظمة المعقدة بالعشوائية والفوضى ويصعب فهمها... تكرم جائزة هذا العام الأساليب الجديدة لوصفها والتنبؤ بسلوكها في الأجل الطويل".

ويحمل مانابي البالغ من العمر 90 عاما الجنسية الأمريكية. وباريزي إيطالي وهاسلمان ألماني.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار)، بحسب "رويترز".