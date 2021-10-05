إسرائيل تبيع لجمهورية التشيك أنظمة دفاع جوي بأكثر من 600 مليون دولار

وقعت وزارتا الدفاع الإسرائيلية والتشيكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشتريات دفاعية بين البلدين تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار.

وكجزء من الاتفاقية، سيتم تزويد جمهورية التشيك بأربع بطاريات سبايدر من صنع شركة رافائيل، والتي تشمل أيضا أنظمة الرادار (MMR) التي طورتها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويقدر نطاق الاتفاقية بـ 2 مليار شيكل (621 مليون دولار) وتتضمن مشاركة كبيرة للصناعات الدفاعية التشيكية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

و"سبايدر" هو نظام دفاع جوي مصمم لاعتراض التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار.

وفي مؤتمر صحفي عقد بعد التوقيع، قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء (احتياط) أمير إيشيل، إن "جمهورية التشيك كانت دائما حليفا قيما لإسرائيل".

وأضاف: "الصفقة التي وقعناها هي خطوة أخرى في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وكذلك تعبير عن الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات بين الصناعات الدفاعية".

وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها إسرائيل دفاعا جويا كاملا للدولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونحن فخورون وسعداء بأن التشيك هي هذه الدولة".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالاتفاقية، وقال: "هذه صفقة ذات أهمية استراتيجية. أنا فخور بالصناعات الدفاعية الإسرائيلية والتطورات التكنولوجية المتقدمة فيها، والتي هي مطلوبة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم".

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