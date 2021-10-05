صحيفة صينية توضح السبب الحقيقي للطلعات الجوية المكثفة فوق خليج تايوان

سجلت الطائرات المقاتلة للجيش الصيني رقما قياسيا في طلعاتها فوق مضيق تايوان في الأيام الثلاثة الماضية، وذكرت وسائل الإعلام التايوانية يوم أمس الاثنين، أن عدد طلعات طائرات الجيش الصيني بلغ 18 طلعة يوم الاثنين فقط.

وأكدت صحيفة "globaltimes" الصينية، أن الإجراءات المكثفة لسلاح الجو الصيني ليست فقط تحذيرًا شديدًا لسلطات "الحزب الديمقراطي الانفصالي" في الجزيرة، ولكنها أيضًا تصور وضوح خطورة الوضع عبر مضيق تايوان، وفي الوقت نفسه أعطت تحذيرًا واضحًا لمؤيدي "السلطات الانصالية".

وأكدت الصحيفة أن التواطؤ الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان وسلطات "الحزب الديمقراطي الانفصالي" أصبحت أكثر جرأة، والوضع عبر مضيق تايوان فقد أي مجال للمناورة، مما خلق إحساسًا باقتراب الموعد الذي تندلع فيه الحرب.

Time to warn Taiwan secessionists and their fomenters: war is real https://t.co/PDNfW6w4nd — Niels Groeneveld (@nigroeneveld) October 4, 2021

​وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يُسمح أبدًا للقوات الانفصالية في الجزيرة بفصل تايوان عن الصين تحت أي اسم أو بأي وسيلة، ولن يُسمح للجزيرة بالعمل كمركز احتواء استراتيجي للولايات المتحدة ضد الصين.

وأضافت الصحيفة: "من الواضح أن ستارة الاستعدادات لخوض صراع عسكري شامل من قبل الصين قد تم فتحها. لم تعد المناورات العسكرية لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان تقتصر على إعلان سيادة الصين على الجزيرة، ولكن لتنفيذ أشكال مختلفة من التجميع والتعبئة والهجوم والاستعدادات اللوجستية المطلوبة لاستعادة جزيرة تايوان دون التخلي عن جهود إعادة التوحيد السلمي".

وختم المقال: "إذا لم تتخذ الولايات المتحدة وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي زمام المبادرة لتصحيح الوضع الحالي، فإن العقوبة العسكرية التي تفرضها الصين على القوات الانفصالية سيتم في النهاية تفعيلها وسيثبت الوقت أن هذا التحذير ليس مجرد تهديد لفظي".

كما أكدت صحيفة "The Hill" الأمريكية أن تايوان تستعد بشكل فعلي لحرب محتملة مع الصين في أعقاب سلسلة من الأنشطة العسكرية المتزايدة من بكين، حيث حذّر وزير خارجية تايوان من هجوم صيني قريب.

​وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو في وقت سابقلشبكة "ABC ستان جرانت": "تحسبا لمزيد من العدوان، تستعد الجزيرة (تايوان) المتمتعة بالحكم الذاتي لصد أي هجوم قادم، ونطلب من أستراليا زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني في هذا الصدد".

وتابع وو، في مقابلة صحفية: "الدفاع عن تايوان في أيدينا، ونحن ملتزمون تمامًا بذلك، أنا متأكد من أنه إذا كانت الصين ستشن هجومًا على تايوان، فإنهم سيعانون بشكل كبير أيضًا".