رئيس وزراء اليابان الجديد يتعهد بإصلاح مسار اقتصاد بلاده

تعهد رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، بتصحيح مسار اقتصاد بلاده، وذلك في أول تصريح له بعد بدء حكومته مهامها رسميا.

وأكد كيشيدا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة "فرانس برس"، أن حكومته ستطلق في أقرب وقت حزمة اقتصادية، قائلا: "على الشعب أن يقرر إن كنت أهلا لهذه المهمة أم لا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن من أولويات حكومته في المرحلة القادمة مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أفاد بأنه سيبذل الجهود من أجل مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" مع الولايات المتحدة لمجابهة الصين.

وبشأن مسألة احتجاز كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين، أكد الرئيس الياباني الجديد "سنبذل ما بوسعنا من أجل عودتهم، وأنا مستعد للقاء كيم جونغ أون دون شروط مسبقة".

وانتخب البرلمان الياباني، أمس الاثنين، وزير الخارجية السابق كيشيدا، رئيسا جديدا للوزراء ليحل محل يوشيهيدي سوغا.

وبدأت حكومته مهامها رسميا بعد لقائه إمبراطور البلاد ناروهيتو.