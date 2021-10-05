إيران ترفض تسييس زيارة وزير خارجية أرمينيا وتحذر أذربيجان من "استغلال إسرائيل"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن زيارة وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان إلى طهران مخطط لها مسبقا، داعيا إلى عدم تسييسها، من قبل جمهورية أذربيجان.

وأوضح زادة: "نحن نقوم بجميع إجراءاتنا كدولة تعد مرفأ الاستقرار في المنطقة وهي نفسها ضامنة للاستقرار والسلام فيها، إن كنا قد وجهنا تنبيها إلى بعض الدول فهو من أجل ألا يتم استغلالها وبالتالي تضررها هي نفسها في المستقبل"، وفقا لوكالة فارس.

وكان زادة يشير إلى أذربيجان، محذرًا من أن يتم استغلالها من قبل إسرائيل، وذلك لأن إيران منذ أيام توجّه رسائل صريحة إلى أذربيجان بهذا الصدد.

وأضاف: "طهران لديها علاقات جيدة جدا مع جمهورية أذربيجان وكذلك مع أرمينيا وعلاقاتنا مع أي دولة ليست مقابل العلاقات مع أي دولة أخرى".

وحول الانباء الواردة بوجود إسرائيل و"داعش" في أذربيجان، قال: "لقد كان لنا العديد من التقارير منذ بداية الحرب وأطلعنا أصدقاءنا في باكو على جميع هذه التقارير. بطبيعة الحال أعلن أصدقاؤنا أنه لا يوجد أي تهديد موجه للدول الأخرى. هذه التقارير ما زالت تصل إلينا".

والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى طهران، في مبنى وزارة الخارجية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت، إن بلاده لن تقبل بأي وجود إسرائيلي بالقرب من حدودها، لافتا إلى أنه أبلغ أذربيجان بهذا الأمر.

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت استعدادها للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، لإقرار السلام بينهما.